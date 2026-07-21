Tradicional no calendário esportivo da região, a 68ª Corrida da Fogueira de Muriaé já está com inscrições abertas. O evento acontece no dia 23 de agosto, com largada marcada para as 8h na Praça João Pinheiro, e promete movimentar o Centro da cidade com um percurso de 6 quilômetros.

A expectativa da organização é reunir até mil competidores entre atletas locais e visitantes.

Organizada pela ACAM em parceria com a Prefeitura, Fundarte e o Departamento de Esporte e Lazer, a prova custa R$ 60 (com camisa) ou R$ 40 (sem camisa), com vaga garantida na camisa oficial para os primeiros 320 inscritos.

Idosos têm 50% de desconto e Pessoas com Deficiência (PCD) contam com isenção total.

Inscrições até 13 de agosto

As inscrições seguem abertas até 13 de agosto e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Corridão. Não haverá cadastro presencial ou no dia da prova.

A premiação soma R$ 8,6 mil em dinheiro, variando de R$ 300 a R$ 500 na Elite Geral e de R$ 100 a R$ 300 para Atletas Locais (do 1º ao 5º lugar), além de bônus de R$ 100 para os vencedores das 12 faixas etárias e categoria PCD.

A retirada dos kits para moradores de Muriaé ocorre de 18 a 21 de agosto no Complexo Rodrigão. Corredores de fora podem retirar o material no dia da prova, das 7h às 7h30, no Grande Hotel Muriaé.