Dois suspeitos de um roubo cometido em Bom Jardim de Minas na noite dessa terça-feira (21), estão sendo procurados pela Polícia Militar após fugirem para uma área de mata às margens da BR-040, na região do mirante, em Juiz de Fora. O cerco policial segue em andamento.
Segundo informações obtidas pelo Portal Acessa.com, após o roubo, as equipes policiais montaram um cerco e bloqueio na tentativa de interceptar o veículo, mas os ocupantes avançaram contra uma viatura, romperam a barreira policial e continuaram a fuga.
Pouco depois, o carro utilizado pelos suspeitos foi encontrado abandonado às margens da rodovia.
Os dois ocupantes fugiram a pé para uma área de mata. Equipes do GER, ROCCA e do serviço de inteligência (P2) permanecem mobilizadas nas buscas.
Até o momento, os suspeitos não foram localizados.
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