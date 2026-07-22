O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu uma denúncia criminal ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra o prefeito de Guaraciama, no norte de Mimas.

O chefe do Executivo local é acusado de descumprimento reiterado de ordem judicial, crime previsto na legislação que envolve desobediência a determinações da Justiça no exercício da função pública.

O motivo do impasse

Na origem da ação do MPMG está o direito de uma servidora do município de receber a sua progressão salarial. Mesmo após decisões judiciais favoráveis à funcionária determinando o reajuste e o pagamento dos valores devidos, a administração municipal ignorou sucessivas intimações para efetivar a medida.

Diante do desrespeito contínuo às ordens proferidas pelo Judiciário, o Ministério Público interveio para garantir não apenas o direito do trabalhador, mas também a autoridade do Poder Judiciário frente aos atos do Executivo municipal.

Foro privilegiado e próximos passos

Por se tratar de um prefeito em exercício, a denúncia não corre na comarca local, mas diretamente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), órgão competente para julgar chefes do Executivo.

Se a denúncia for aceita pelo tribunal, o gestor responderá a um processo criminal. Caso seja condenado, ele poderá enfrentar sanções que vão desde o pagamento de multas até o risco de perda do cargo e inabilitação para funções públicas, dependendo do desdobramento do julgamento.

Até o momento da publicação desta matéria, a prefeitura não emitiu um posicionamento a nossa reportagem sobre o caso.

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