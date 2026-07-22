Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de uma residência na noite desta terça-feira (21), na Rua Professor Alcântara, nas proximidades da Praça Sandoval Azevedo, no Centro de Cataguases.

De acordo com as informações, as chamas teriam começado em um ateliê localizado no terraço do imóvel. O local concentrava uma grande quantidade de materiais inflamáveis, o que acelerou a propagação do fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas rapidamente e atuaram no combate ao incêndio, conseguindo conter o avanço das chamas para imóveis vizinhos.





FOTO: Rádio Muriaé -

Danos e resgate animal

Um cachorro morreu no local. Um segundo cão foi resgatado com vida pelas equipes de socorro.

O imóvel sofreu danos estruturais na área atingida. Após o controle do fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar focos remanescentes e garantir a segurança do local.

A Perícia Técnica foi acionada e realizará os trabalhos de praxe para identificar as causas exatas do incêndio.

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