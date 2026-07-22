A Rua Ana Oliveira, no bairro Diniz, em Barbacena, passou a rodar em sentido único. A mudança, feita pela Diretoria de Trânsito e Mobilidade (DITRAM) e pela Secretaria de Segurança Pública de Barbacena, atende a um pedido antigo dos próprios moradores, que conviviam com o medo constante de acidentes.

O trecho vinha acumulando acidentes frequentes, provocados principalmente por motociclistas correndo na via. Ao transformar a rua em mão única e reforçar as placas e pinturas no asfalto, o município quer reorganizar o fluxo, evitar atropelamentos e tranquilizar quem mora ali.

Como a alteração é recente, a recomendação é rodar com atenção redobrada. A prefeitura orienta que os motoristas observem as novas placas antes de entrar na rua, tirem o pé do acelerador por ser um trecho residencial e dêem sempre passagem aos pedestres. Equipes devem acompanhar o tráfego nos primeiros dias para orientar quem passa pelo local.

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