A população de Lima Duarte precisa ficar em alerta máximo. Criminosos estão utilizando uma nova tática para enganar os moradores da cidade. Segundo o executivo, eles se passam por assistentes sociais para conseguir acesso às residências e, principalmente, às contas bancárias e dados das vítimas.

O golpe consiste em conquistar a confiança dos moradores, especialmente idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, com o pretexto de realizar cadastros, atualizações do CadÚnico ou visitas de rotina.

Uma vez dentro do imóvel ou em posse do celular da vítima, os criminosos solicitam fotos, documentos e até mesmo o reconhecimento facial, utilizado posteriormente para invadir aplicativos de bancos e realizar empréstimos ou transferências indevidas.

Como se proteger e identificar a verdadeira visita

Para evitar cair na armadilha, a orientação é adotar postura cautelosa e seguir rigorosamente as recomendações de segurança:

Nunca permita que façam fotos do seu rosto ou biometria facial no seu celular ou no aparelho de terceiros durante visitas domiciliares.

Não forneça senhas, números de cartão, documentos originais ou cópias para desconhecidos.

Verifique se os profissionais estão utilizando um carro oficial da Prefeitura de Lima Duarte. Caso estejam em veículos particulares ou sem identificação do município, desconfie imediatamente.

Peça o crachá funcional do servidor e pergunte em qual setor ou equipamento (como o CRAS ou CREAS) ele atua.

Atenção

Se alguém bater à sua porta se dizendo assistente social e você sentir qualquer desconfiança, não autorize a entrada. Entre em contato imediatamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social pelos telefones (32) 3281-1936, (32) 3281-1022.

Caso identifique atitudes suspeitas ou seja vítima de uma tentativa de golpe, acione também a Polícia Militar pelo 190

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