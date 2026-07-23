Moradores de seis municípios mineiros com problemas em contas de água ou luz, como cobranças indevidas ou contas atrasadas, têm até o dia 7 de agosto para se inscrever no 2º Mutirão do Consumidor. Realizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais. A ação tenta resolver os conflitos de forma direta com a Cemig e a Copasa, sem a necessidade de abrir um processo judicial.

O atendimento é voltado exclusivamente para a população de baixa renda atendida pelo órgão: pessoas com renda individual de até três salários mínimos ou renda familiar de até quatro salários mínimos.

Além de Belo Horizonte, o mutirão abrange cinco cidades do interior: Barbacena, Conceição do Mato Dentro, Pirapora, São Sebastião do Paraíso e Sete Lagoas.

O atendimento varia conforme a localidade. No interior do estado, os defensores públicos orientam o consumidor, analisam os documentos apresentados e notificam formalmente a concessionária. Caso as empresas não apresentem uma solução aceitável, o órgão avalia se é cabível ajuizar uma ação na Justiça.

Já na capital Belo Horizonte, os casos selecionados passam por reuniões de conciliação entre 17 e 28 de agosto. O atendimento será híbrido. isso significa que o consumidor e o defensor participam presencialmente na unidade, enquanto os representantes da Cemig ou Copasa entram por videoconferência.

Atenção aos prazos e regras em Barbacena

Na região de Barbacena, único município coberto na Zona da Mata,o cadastro precisa ser feito presencialmente de segunda a quarta-feira, das 8h às 16h, na sede local da Defensoria Pública (Rua José Pires dos Reis, 24, Bairro Mansões). Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone (32) 3333-8498.

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