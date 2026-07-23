Uma operação conjunta da Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante de um jovem de 19 anos, em Congonhas. Investigado por tráfico de drogas e posse de armas, o suspeito foi abordado em via pública e conduzido até sua residência, onde as equipes realizaram as buscas.

No imóvel, os policiais apreenderam uma munição calibre .38 intacta, uma bucha de maconha, 18 frascos de lança-perfume, quatro celulares e diversos apetrechos para embalar entorpecentes, como 84 pinos para cocaína, balança de precisão e tesouras com resíduos. Questionado sobre as armas investigadas, o rapaz apresentou versões contraditórias e desdenhou da ação policial ao comentar sobre o material apreendido.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição.

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