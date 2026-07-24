A Rodovia Batista Miranda, que liga Ervália à MGC-120, em Viçosa, recebeu nova sinalização horizontal após atuação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A pintura foi renovada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) depois de uma requisição da Promotoria de Justiça de Ervália, que apontou o desgaste da sinalização e os riscos à segurança dos motoristas.

A intervenção ocorreu após vistoria realizada pela Promotoria de Justiça, que constatou o desgaste acentuado da pintura ao longo da rodovia, importante corredor utilizado diariamente por moradores, trabalhadores, estudantes e transportadores da região.

No documento encaminhado ao DER-MG, o promotor de Justiça Vinícius de Oliveira Pinto solicitou a adoção de medidas urgentes para recuperar a sinalização no trecho entre Ervália e o trevo de acesso a Viçosa, com prioridade para o percurso entre o fim da Avenida Progresso, em Ervália, e o trevo de Coimbra. Segundo a Promotoria, a falta de sinalização visível poderia comprometer a segurança viária e aumentar o risco de acidentes.

De acordo com o promotor, a renovação da pintura melhora as condições de trafegabilidade e contribui para a prevenção de acidentes. "A sinalização horizontal desempenha papel fundamental na orientação dos motoristas, especialmente em rodovias de intenso fluxo. A pronta atuação do DER-MG após a requisição representa uma importante medida de prevenção de acidentes e de proteção à vida", afirmou.