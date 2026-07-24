A Defesa Civil de Barbacena alerta para a mudança brusca no tempo na cidade e no Campo das Vertentes entre esta sexta-feira (24) e a próxima segunda-feira (27). A aproximação de uma frente fria, combinada com uma massa de ar frio e umidade vinda do oceano, deve provocar pancadas de chuva, declínio das temperaturas e rajadas de vento na região.

Segundo dados do Centro de Inteligência em Defesa Civil de Minas Gerais (CINDEC), o momento de maior atenção ocorre nesta sexta-feira (24), quando o tempo fica mais instável. Estão previstas pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas e ventos intensos. O volume acumulado esperado para o município varia entre 10 mm e 25 mm, com termômetros marcando mínimas de 8°C a 10°C e máximas de até 25°C.

No sábado (25), à medida que a frente fria avança para o litoral do Sudeste, o sistema perde força, mas o tempo segue nublado e com chance de pancadas isoladas com raios. A expectativa é de volumes abaixo de 15 mm e temperaturas oscilando entre 12°C e 26°C na região.

Já no domingo (26), a umidade trazida pelo vento marítimo ainda pode gerar chuvas fracas em pontos isolados da cidade, sem grandes volumes. A estabilidade no tempo deve retornar a partir de segunda-feira (27), com o fim das chuvas e céu parcialmente nublado.

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