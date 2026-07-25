Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na noite desta sexta-feira (24), na MG-126, em Rochedo de Minas. Entre as vítimas está uma gestante, que foi socorrida junto com os demais ocupantes e encaminhada para atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um GM Onix seguia no sentido decrescente da via quando, ao fazer uma curva à esquerda, invadiu a contramão e atingiu lateralmente um Fiat Palio que trafegava no sentido oposto.

Os ocupantes do Onix, entre eles a gestante, foram encaminhados ao Hospital Unimed. Já o motorista do Palio foi levado para o Hospital de São João Nepomuceno. Todos apresentavam ferimentos leves, com dores pelo corpo em razão do impacto da colisão, do uso do cinto de segurança e do acionamento dos airbags.

Ainda conforme a polícia, os dois motoristas eram habilitados, os veículos estavam com a documentação regular e foram liberados para a seguradora.

Os condutores realizaram o teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L para ambos, descartando a ingestão de álcool.

Tags:

acidente | C | Carro | Quatro | Quatro pessoas