Um homem de 71 anos morreu após um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (27) na rodovia MG-353, no km 38, em Rio Novo. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária por volta das 6h10.

De acordo com a corporação, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito do condutor. Outro motorista envolvido no acidente foi encaminhado para atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

A Polícia Militar Rodoviária permaneceu no trecho realizando a sinalização da pista até a chegada da perícia técnica. Após os trabalhos periciais, a rodovia deverá ser liberada.

Até a conclusão da ocorrência, o trânsito seguia fluindo com desvio pelo acostamento. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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