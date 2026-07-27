Duas crianças, de 3 e 6 anos, foram atropeladas por um carro na tarde do último domingo (26), na cidade de Bicas. De acordo com as informações apuradas junto a PM, a condutora do veículo envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Segundo o registro da Polícia Militar, testemunhas relataram que a motorista trafegava no sentido Mar de Espanha/Bicas quando atingiu as crianças. A PM não informou o local exato do acidente, nem mesmo o bairro.

A PM foi acionada, deu início às diligências e realizou rastreamentos na região para tentar localizar o veículo e a motorista, mas, até o momento, ninguém foi preso.

As vítimas foram inicialmente levadas para o Hospital São José, em Bicas. Mas precisaram ser transferidas para o Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), em Juiz de Fora.

De acordo com o SAMU, a criança de 6 anos sofreu trauma na face e escoriações na perna direita. A menor, de 3 anos, deu entrada na unidade com sonolência e escoriações no rosto, nas costas e nas pernas. Uma mulher de 29 anos, responsável pelas crianças, acompanhou o atendimento.

O caso foi encaminhado para apuração da Polícia Civil, e as buscas pela suspeita continuam.

Tags:

acidente | Atropela | Foge | motorista | Polícia | Polícia Militar | Sem prestar socorro