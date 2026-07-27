Tutores de cães e gatos em Barbacena que perderam o prazo da vacinação antirrábica ganharam uma nova oportunidade para proteger seus animais, a partir desta quarta-feira (29). O Centro de Controle de Endemias da cidade deu início a uma fase de repescagem, levando postos itinerantes a bairros onde a procura pela vacina ficou abaixo da média registrada no último ano.
A mobilização busca alcançar o público pet que ficou desprotegido e garantir o bloqueio da raiva na cidade, uma doença grave, quase sempre fatal, mas totalmente evitável com a vacina anual.
A raiva é uma infecção viral grave que pode ser transmitida para os seres humanos por mordidas, arranhões ou lambidas de animais infectados. Como não existe cura, após o início dos sintomas, a imunização anual dos animais domésticos é a medida principal de proteção para toda a comunidade.
Onde e quando vacinar
O atendimento nos bairros será realizado sempre das 8h às 16h. Confira o calendário para organizar a ida com o seu pet:
29 de julho (quarta-feira):
Penha: Praça da Penha
Nova Cidade: Ponto de ônibus do Colégio Passionista
5 de agosto (quarta-feira):
Novo Horizonte: Igreja Santíssima Trindade
Água Santa: Igreja Santa Rita
6 de agosto (quinta-feira):
Greenville: Av. Central
10 de agosto (segunda-feira):
João Paulo: CRAS
12 de agosto (quarta-feira):
Grogotó: Academia da Saúde da UBS Grogotó (Rua Jorge Simão, 494)
São Francisco: Rua Manuel Ferreira Vargas (rua da antiga UBS)
19 de agosto (quarta-feira):
Bavesa: Praça da Bavesa
Rua Bahia: Praça da Rua Bahia
24 de agosto (segunda-feira):
Bairro de Fátima: Gruta (Rua Dr. Armando Oliveira Brasil)
26 de agosto (quarta-feira):
Carmo: Praça Mamonas
Bairro Jardim: Praça Geraldo
Perdeu a data no bairro?
Quem não conseguir levar o cão ou gato aos pontos de repescagem ao longo do mês pode procurar o serviço permanente do município:
Local: Centro de Controle de Endemias
Endereço: Bairro São Pedro
Funcionamento: Aberto durante todo o período da campanha.
Tags:
animais | Antirrábica | Cães | Campanha | Gatos | Raiva | Saúde