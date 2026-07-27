Tutores de cães e gatos em Barbacena que perderam o prazo da vacinação antirrábica ganharam uma nova oportunidade para proteger seus animais, a partir desta quarta-feira (29). O Centro de Controle de Endemias da cidade deu início a uma fase de repescagem, levando postos itinerantes a bairros onde a procura pela vacina ficou abaixo da média registrada no último ano.

A mobilização busca alcançar o público pet que ficou desprotegido e garantir o bloqueio da raiva na cidade, uma doença grave, quase sempre fatal, mas totalmente evitável com a vacina anual.

A raiva é uma infecção viral grave que pode ser transmitida para os seres humanos por mordidas, arranhões ou lambidas de animais infectados. Como não existe cura, após o início dos sintomas, a imunização anual dos animais domésticos é a medida principal de proteção para toda a comunidade.

Onde e quando vacinar

O atendimento nos bairros será realizado sempre das 8h às 16h. Confira o calendário para organizar a ida com o seu pet:

29 de julho (quarta-feira):

Penha: Praça da Penha

Nova Cidade: Ponto de ônibus do Colégio Passionista

5 de agosto (quarta-feira):

Novo Horizonte: Igreja Santíssima Trindade

Água Santa: Igreja Santa Rita

6 de agosto (quinta-feira):

Greenville: Av. Central

10 de agosto (segunda-feira):

João Paulo: CRAS

12 de agosto (quarta-feira):

Grogotó: Academia da Saúde da UBS Grogotó (Rua Jorge Simão, 494)

São Francisco: Rua Manuel Ferreira Vargas (rua da antiga UBS)

19 de agosto (quarta-feira):

Bavesa: Praça da Bavesa

Rua Bahia: Praça da Rua Bahia

24 de agosto (segunda-feira):

Bairro de Fátima: Gruta (Rua Dr. Armando Oliveira Brasil)

26 de agosto (quarta-feira):

Carmo: Praça Mamonas

Bairro Jardim: Praça Geraldo

Perdeu a data no bairro?

Quem não conseguir levar o cão ou gato aos pontos de repescagem ao longo do mês pode procurar o serviço permanente do município:

Local: Centro de Controle de Endemias

Endereço: Bairro São Pedro

Funcionamento: Aberto durante todo o período da campanha.

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