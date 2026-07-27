As obras de recapeamento no trecho de sete quilômetros da MG-133, que liga o acesso ao município de Piau ao entroncamento da rodovia, tiveram início nesta segunda-feira (27). A intervenção ocorre após uma série de solicitações encaminhadas pelo então prefeito de Piau, Gilmar Aparecido Rezende de Castro, ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), ainda em 2021.

Documentos obtidos pela reportagem mostram que, em março daquele ano, a Prefeitura de Piau encaminhou um ofício informando as condições precárias da via e solicitando o recapeamento completo do trecho de aproximadamente sete quilômetros. No documento, o então prefeito também apontava a necessidade de melhorias no entroncamento com a MG-133, além da duplicação da ponte de acesso ao município e intervenções em curvas consideradas acentuadas.

Meses depois, em junho de 2021, um novo ofício foi enviado reforçando o pedido de duplicação da ponte de acesso à cidade. No documento, o então chefe do Executivo municipal destacou que técnicos do DER-MG já haviam realizado levantamentos e estudos no local, mas que o município aguardava um posicionamento sobre a execução das obras.

Em nota enviada à reportagem, o DER-MG informou que os serviços começaram nesta segunda-feira (27) e estão sendo executados por meio do contrato de manutenção do órgão. A previsão é que as obras sejam concluídas em cerca de 30 dias.

Segundo o departamento, a intervenção consiste no recapeamento do pavimento ao longo do trecho. Durante a execução dos trabalhos, o tráfego funcionará no sistema Pare/Siga, em pontos alternados e devidamente sinalizados.

O DER-MG orienta os motoristas a reduzirem a velocidade, respeitarem a sinalização implantada e seguirem as orientações das equipes que atuam na rodovia durante o período das obras.

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