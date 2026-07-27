Uma mulher de 29 anos foi morta a facadas ao tentar proteger a irmã de agressões cometidas pelo companheiro dela, em Rochedo de Minas, na Zona da Mata mineira. O caso foi registrado no domingo (26). Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas, um bebê de apenas 1 ano.

De acordo com as informações da PM, o agressor, de 25 anos, consumiu bebidas alcoólicas e drogas antes de iniciar o ataque contra a companheira, de 23 anos. Ao presenciarem as agressões, a irmã da mulher e o marido dela, de 30 anos, intervieram para socorrê-la, momento em que foram atingidos pelos golpes de faca.

A mulher de 29 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Além dela, de acordo com a PM, foram esfaqueados a companheira do agressor, o marido da vítima e um bebê de 1 ano. A PM não informou para a reportagem se tinha algum parentesco com o agressor. Todos os feridos foram socorridos e encaminhados para um hospital.

Após o crime, o suspeito fugiu levando dinheiro e documentos pessoais. A Polícia Militar faz buscas na tentativa de localiza-lo. O caso vai ser investigado.

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