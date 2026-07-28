Um homem foi preso pela Polícia Militar após ameaçar uma funcionária de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santa Terezinha, em Muriaé na manhã desta terça-feira (28). O crime aconteceu depois que a vítima negou a entrega de medicamentos porque o suspeito não apresentava receita médica.

Inconformado com a recusa, o homem sacou um facão e passou a ameaçar a servidora, causando pânico entre funcionários e pacientes que aguardavam atendimento. Vídeos que circulam nas redes sociais registraram o momento de tensão dentro da unidade.

Após as ameaças, o suspeito fugiu em direção à própria casa. A Polícia Militar foi acionada, realizou buscas na região e localizou o autor em sua residência, onde ele foi preso em flagrante. O facão utilizado no crime foi apreendido.

A funcionária vítima da ameaça e uma testemunha compareceram à delegacia para o registro da ocorrência.

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