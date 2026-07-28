Um idoso de 65 anos foi encontrado morto na segunda-feira (27), na comunidade rural de Carrapato, em Leopoldina. A vítima foi localizada por um morador da região caído ao lado de uma enxada quebrada.

De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Militar, as equipes iniciaram buscas na região logo após serem acionadas para identificar possíveis envolvidos. Durante as diligências, os policiais localizaram um vizinho da vítima, de 59 anos.

Em depoimento aos militares, o vizinho relatou que havia consumido bebidas alcoólicas com o idoso e com o próprio filho, de 26 anos, horas antes do crime. Segundo o relato, o filho teria se desentendido com o idoso, saído do local e, ao retornar, confessou ao pai que havia matado a vítima. O pai afirmou aos policiais que, no momento, não acreditou na versão apresentada pelo jovem.

Prisão e investigações

O homem de 59 anos foi detido pela Polícia Militar e conduzido à delegacia. Já o filho, de 26 anos, apontado como o autor do crime, não foi localizado e segue sendo procurado pelas autoridades.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para colher provas que ajudem a esclarecer a dinâmica da morte e determinar as causas do óbito. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina.

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