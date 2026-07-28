Um ciclista passou por um susto na noite da última segunda-feira (27), no Centro de São João del-Rei. Ao parar a bicicleta na Rua Coronel Tamarindo, o homem não percebeu a abertura de um bueiro e teve uma das pernas presa entre as grades de metal. O resgate exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros.

De acordo com os militares, o ciclista relatou que transitava normalmente pela via quando decidiu fazer uma parada. Ao colocar o pé no chão para se apoiar, ele pisou diretamente sobre a grade vazada e o membro inferior acabou ficando retido na estrutura.

Para realizar a retirada do rapaz, a equipe do Corpo de Bombeiros precisou utilizar um equipamento expansor para afastar as hastes metálicas do bueiro. Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos.

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