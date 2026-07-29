A Defesa Civil de Barbacena emitiu um alerta para a baixa umidade relativa do ar nesta quarta-feira, 29 de julho. Entre 11h e 19h, os índices na cidade devem oscilar entre 30% e 20%, faixa classificada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) como de "Perigo Potencial".

Embora o risco de incêndios florestais e danos severos à saúde seja considerado baixo nesse patamar, a secura do ar exige mudanças na rotina.

O que significam os índices?

A meteorologia divide a escassez de vapor de água na atmosfera em três patamares de atenção:

Estado de Atenção (21% a 30%): É a faixa prevista para esta quarta-feira. Provoca leve desconforto físico e exige hidratação redobrada.

Estado de Alerta (12% a 20%): O perigo de queimadas e problemas respiratórios aumenta consideravelmente.

Estado de Emergência (abaixo de 12%): Índice crítico que traz risco elevado de desidratação e complicações cardiorrespiratórias.

Como proteger a saúde no período mais seco

O principal pico de secura ocorre nas horas mais quentes do dia. Por isso, a recomendação central é evitar exercícios físicos intensos entre 10h e 16h.

Para amenizar os efeitos do tempo seco em casa e no trabalho, algumas medidas simples ajudam a manter a umidade das vias aéreas, como beber bastante água ao longo de todo o dia, mesmo sem sentir sede, usar umidificadores de ar ou espalhar recipientes com água e toalhas úmidas pelos cômodos. Os especialistas indicam ainda o uso de soro fisiológico no nariz e colírios lubrificantes ajuda a evitar irritações e preferir banho com água morna.

Crianças, idosos e pessoas que já convivem com doenças respiratórias merecem atenção redobrada.

Vale lembrar que atear fogo em lixo ou vegetação é crime ambiental, além de agravar drasticamente a poluição do ar e o risco de incêndios na região. Caso surjam sintomas como falta de ar persistente, tosse incontrolável ou sangramento nasal, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.

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