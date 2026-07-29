Uma ação integrada entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Polícia Militar e a Polícia Civil desarticulou, na terça-feira (28), uma organização criminosa com atuação no bairro Boa Vista, em Itamonte, no Sul de Minas. O grupo é investigado por tráfico de drogas e envolvimento em um homicídio ocorrido na região.

Ao todo, as forças de segurança cumpriram oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão. A operação resultou na prisão de dois suspeitos, na apreensão de um adolescente e na apreensão de 439 papelotes de cocaína e seis barras de maconha, duas balanças de precisão, seis celulares e dinheiro em espécie.

Ligação com homicídio e facção nacional

Segundo as investigações, o grupo é vinculado a uma facção criminosa de alcance nacional e utilizava núcleos familiares e adolescentes na distribuição de entorpecentes para dificultar a responsabilização de lideranças.

A ação também deu cumprimento a mandados referentes ao homicídio executado em 12 de julho, quando a vítima foi morta a tiros em sua residência após ter sido agredida no mesmo dia. Câmeras de segurança registraram a ação e a fuga dos autores para outro estado.

De acordo com o promotor de Justiça Gabriel Galindo, a operação reforça a conexão direta entre o tráfico de drogas e crimes violentos, como homicídios e posse de armas. As investigações continuam com a perícia dos celulares apreendidos e o rastreamento financeiro para desarticulação completa do grupo.

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