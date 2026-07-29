A Polícia Militar investiga a relação com o tráfico de drogas na morte de Wellinghton Motta da Silva, de 46 anos, assassinado na noite de terça-feira (28), na zona rural de Orizânia.

Logo após o crime, policiais encontraram cinco papelotes de cocaína dentro da casa da vítima, além de registros de desavenças antigas com suspeitos locais.

O crime aconteceu quando dois homens em uma moto de pequeno porte foram até a residência e chamaram Wellinghton pelo apelido. Assim que ele desceu para atender a dupla, foi atingido por três disparos no rosto.

A companheira do homem presenciou a ação e chegou a atirar um tijolo contra a motocicleta na tentativa de impedir a fuga, mas os criminosos conseguiram escapar.

A vítima não resistiu aos ferimentos ao dar entrada no hospital. A Polícia Militar faz buscas na região na tentativa de localizar os suspeitos. O caso vai ser investigado.

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