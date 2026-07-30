Um crime no centro de Ervália terminou com a prisão do suspeito, que confessou ter matado Leonardo Cândido de Souza, de 45 anos, a pedradas. A vítima foi encontrada sem vida, no dia 27 de julho, no Escadão do Morro do Olavo. Um paralelepípedo com marcas de sangue foi apreendido pela polícia no local.

O caso foi solucionado rapidamente com o auxílio das câmeras do sistema Olho Vivo e relatos de testemunhas. Leonardo foi visto subindo o morro acompanhado do homem, mas apenas o suspeito voltou da área do crime.

Após ser localizado pela Polícia Militar, o investigado admitiu a autoria e alegou que cometeu o assassinato para vingar uma suposta tentativa de estupro praticada por Leonardo contra uma adolescente. A Polícia Civil segue investigando as motivações e circunstâncias do caso.

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