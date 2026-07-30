Sabe aquela rua que precisa de pavimentação, o posto de saúde que necessita de melhorias ou a creche do bairro que precisa de ampliação? O destino do dinheiro público de Muriaé para o ano de 2027 está sendo decidido agora, e você que mora na cidade pode opinar diretamente.

A Prefeitura de Muriaé abriu o canal de Gestão Participativa, convidando todos os moradores a indicarem quais obras, projetos e serviços devem ser prioridade nos próximos anos.

O que você pode pedir?

Qualquer morador da cidade ou da zona rural pode registrar propostas em diversas áreas:

Infraestrutura e Trânsito: Pavimentação, iluminação pública, mobilidade urbana.

Saúde e Educação: Reformas e melhorias em postos de saúde, escolas e creches.

Lazer e Bem-estar: Esporte, cultura, praças, meio ambiente e assistência social.

Por que é fundamental participar?

Participar da elaboração do Orçamento Municipal não é apenas exercer a cidadania. É garantir que o dinheiro dos seus impostos seja investido onde você realmente precisa. Quando a população não opina, o planejamento é feito sem considerar a realidade de quem vive o dia a dia de cada bairro.

Para participar basta acessar o portal oficial da Prefeitura de Muriaé, buscar pelo formulário da Gestão Participativa 2027. A partir daí, você precisa preencher seus dados e escrever a sua proposta. Todas as sugestões devem ser enviadas até o dia 31 de agosto.

Tags:

Orçamento