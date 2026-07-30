Um caminhão carregado com aves tombou na LMG-809, na altura do km 18, em Prados, nesta quinta-feira (30). O motorista foi encaminhado para uma unidade de saúde para avaliação médica, mas não teve ferimentos constatados.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, quando a equipe chegou ao local, o condutor já havia sido levado para atendimento, onde realizou exames, incluindo raio X, que não apontaram lesões.

Um representante da empresa transportadora e cerca de dez funcionários realizaram o transbordo da carga para outro caminhão e iniciaram os procedimentos para o destombamento do veículo.

A rodovia foi sinalizada durante toda a operação para garantir a segurança dos motoristas e das equipes que atuavam no local.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência foi encerrada sem outras intercorrências.

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