Um incêndio em vegetação mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite de quinta-feira (30), em Guarará, na Zona da Mata. Segundo a corporação, o fogo foi provocado por um curto-circuito na rede elétrica que atingiu um pasto. Ninguém ficou ferido.
Os bombeiros foram acionados por volta das 21h. Ao chegarem ao local, iniciaram o combate ao incêndio, que contou com o apoio de uma retroescavadeira e de um caminhão-pipa cedidos pelo município de Bicas.
Após aproximadamente uma hora de trabalho, as equipes conseguiram debelar o incêndio e impedir que as chamas se espalhassem para outras áreas.
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