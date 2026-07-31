Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um caminhão na manhã dessa quinta-feira (30), na MG-353, entre os municípios de Santa Bárbara do Monte Verde e Rio Preto, na Zona da Mata. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Rio Preto.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 11h23, no km 153 da rodovia. O motorista do caminhão relatou que seguia no sentido Juiz de Fora quando, em uma curva em declive, a motocicleta invadiu a contramão e colidiu contra a parte frontal do veículo.

Ainda conforme o caminhoneiro, antes da colisão, a motocicleta trafegava em alta velocidade e estava bastante inclinada, com o descanso raspando no asfalto e provocando faíscas.

A perícia técnica da Polícia Civil realizou os levantamentos no local antes da chegada da equipe da Polícia Militar Rodoviária. Policiais militares do destacamento de Santa Bárbara do Monte Verde fizeram a sinalização da via durante o atendimento da ocorrência.

Após consulta aos documentos dos veículos, os militares constataram que o caminhão estava com o licenciamento regular referente a 2026. Já a motocicleta estava com o último licenciamento registrado em 2023, sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis.

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