Durante um patrulhamento de rotina pela rua Valdomiro Inácio Rodrigues, em Muriaé, a Polícia Militar flagrou dois homens comercializando drogas. Ao notar a equipe, a dupla tentou fugir. Um dos suspeitos foi contido de imediato, enquanto o outro tentou escapar a pé, mas acabou alcançado e detido.

A varredura no local e a busca pessoal com os suspeitos confirmaram a atividade criminosa. Os policiais encontraram e apreenderam 107 papelotes de cocaína, um tablete e duas buchas de maconha, além de uma tesoura utilizada no preparo do material.

Também foram recolhidos dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 2.208,30 em dinheiro, montante que a polícia acredita ser proveniente do tráfico. Uma motocicleta usada pelos envolvidos também foi apreendida e removida, e os detidos foram encaminhados à delegacia para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

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