Uma etapa das obras de melhoria no sistema de saneamento básico de Muriaé será realizada na madrugada deste domingo (2). As equipes responsáveis pelo Programa Água para Todos vão interligar a nova adutora de água potável à estrutura já existente na região da Barra.
A manutenção tem início às 3h da manhã com previsão de término para as 7h. O horário, de acordo com o executivo, foi escolhido estrategicamente para minimizar o impacto na rotina da população. Como medida de precaução os moradores devem economizar água ao longo de toda a manhã.
Regiões afetadas
A intervenção nas tubulações, que são responsáveis pelo abastecimento de cerca de 80% do município, pode causar interrupções temporárias no fornecimento de água nos seguintes bairros e localidades:
Centro (nas proximidades das ruas Constantino Pinto e Maestro Sansão)
Barra
Safira
Planalto
Cerâmica
São Vicente de Paulo
Prefeito Hélio Araújo
Augusto de Abreu
Rua Vicente Cascelli
Parte do bairro Santa Helena
Planejamento para reduzir impactos
De acordo com os responsáveis pelo projeto, todas as etapas do Programa Água para Todos que exigem conexão de novas adutoras continuarão sendo executadas em horários madrugadores para diminuir os transtornos aos consumidores.
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