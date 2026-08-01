Uma etapa das obras de melhoria no sistema de saneamento básico de Muriaé será realizada na madrugada deste domingo (2). As equipes responsáveis pelo Programa Água para Todos vão interligar a nova adutora de água potável à estrutura já existente na região da Barra.

A manutenção tem início às 3h da manhã com previsão de término para as 7h. O horário, de acordo com o executivo, foi escolhido estrategicamente para minimizar o impacto na rotina da população. Como medida de precaução os moradores devem economizar água ao longo de toda a manhã.

Regiões afetadas

A intervenção nas tubulações, que são responsáveis pelo abastecimento de cerca de 80% do município, pode causar interrupções temporárias no fornecimento de água nos seguintes bairros e localidades:

Centro (nas proximidades das ruas Constantino Pinto e Maestro Sansão)

Barra

Safira

Planalto

Cerâmica

São Vicente de Paulo

Prefeito Hélio Araújo

Augusto de Abreu

Rua Vicente Cascelli

Parte do bairro Santa Helena

Planejamento para reduzir impactos

De acordo com os responsáveis pelo projeto, todas as etapas do Programa Água para Todos que exigem conexão de novas adutoras continuarão sendo executadas em horários madrugadores para diminuir os transtornos aos consumidores.

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