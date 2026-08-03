Uma colisão frontal entre dois carros de passeio terminou em tragédia na rodovia MG-126, em Mar de Espanha. Uma mulher de 62 anos morreu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos capotou e despencou em uma ribanceira de cerca de 20 metros. O resgate das vítimas no barranco foi dificultado pela presença de vegetação densa e bambuzal na área do acidente.

No capotamento, uma mulher de 62 anos foi ejetada e acabou ficando presa sob o automóvel, tendo o óbito constatado no local. Para fazer o resgate do corpo no terreno íngreme, os bombeiros precisaram montar um sistema de ancoragem com cordas e utilizar ferramentas hidráulicas.

Os outros ocupantes do carro que caiu no barranco foram resgatados com a ajuda de populares e de um bombeiro de folga que passava pelo local, sendo socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital de Mar de Espanha e região.

No outro veículo envolvido, que permaneceu na pista, viajava um casal que não se feriu. No entanto, o motorista fugiu da cena do acidente logo após a batida. Ele foi localizado pela Polícia Militar e, ao passar pelo teste do bafômetro, registrou 0,67 mg/L de álcool no sangue, índice que configura crime de trânsito.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil. Já o condutor do carro que caiu no barranco testou 0,06 mg/L e recebeu as autuações administrativas cabíveis. Um dos veículos acabou removido ao pátio credenciado por estar com o licenciamento em atraso. A perícia liberou o trecho após os trabalhos de praxe.

Tags:

acidente | Batida | C | Capota | Carro | Espanha