Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã de domingo (2), às margens da estrada do Córrego Periquito, na zona rural de Divino. De acordo com a Polícia Militar, o corpo apresentava sinais de violência e estava parcialmente carbonizado.

A ocorrência foi registrada após as equipes receberem uma denúncia anônima informando sobre a presença do corpo no local.

Indícios de asfixia e ocultação

Conforme as informações prestadas pela perícia, a vítima estava caída de bruços. Parte do corpo foi consumida pelas chamas, com exceção dos membros inferiores.

Os peritos identificaram ainda que galhos de árvores e mourões de cerca foram utilizados pelos criminosos para atear fogo. Uma análise preliminar constatou uma marca na região do pescoço, o que levanta a suspeita de que o homem tenha sido morto por asfixia antes de ser incendiado.

Moradores da região e o proprietário de uma fazenda vizinha foram ouvidos pelas equipes, mas relataram não reconhecer o homem.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

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