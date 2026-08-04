Começaram a operar nesta semana os primeiros voos diretos ligando o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, a São João del-Rei. As passagens já estão à venda. Confira ao final da reportagem uma simulação de preços.

A nova rota da Azul Conecta aproxima a capital mineira de um dos principais polos turísticos e históricos do estado, famoso por seu patrimônio histórico e pela proximidade com Tiradentes.

Além disso, a rota permite que passageiros vindos de outros estados façam conexão rápida em Confins com destino ao interior mineiro. “A nova ligação entre o BH Airport e São João del-Rei fortalece nossa estratégia de conectar mercados com demanda relevante e ampliar a capilaridade da malha regional", disse Beatriz Barbi, gerente Sênior de Planejamento de Malha da Azul

Como vai funcionar a operação

Os voos serão realizados pela Azul Conecta, braço de aviação regional da companhia, utilizando aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até 9 passageiros. Os voos acontecem três vezes por semana, sempre às segundas, sextas e domingos com duração de uma hora.

Horários dos voos

Saindo de Confins (CNF) para São João del-Rei (JDR):

Manhã: Decolagem às 09h30 | Chegada às 10h30

Tarde: Decolagem às 13h50 | Chegada às 14h50

Saindo de São João del-Rei (JDR) para Confins (CNF):

Manhã: Decolagem às 10h55 | Chegada às 11h55

Tarde: Decolagem às 15h15 | Chegada às 16h15

Expansão da malha regional

De acordo com a Azul Linhas Aéreas, com a inclusão de São João del-Rei, o BH Airport passa a atender 15 destinos regionais dentro de Minas Gerais. O incremento reforça a tendência de descentralização do turismo interno, facilitando tanto o deslocamento de passageiros a lazer nos finais de semana quanto o fluxo de viagens a negócios na região.

Valor das passagens

Para ter uma ideia real de quanto essa viagem pesa no bolso, nossa reportagem fez algumas simulações de voo para São João del-Rei. E o resultado confirma que quem deixa para a última hora paga bem mais caro.

Se você decidir ir agora, nesta sexta-feira (7), a passagem de ida sai por R$ 1.388. Se deixar para o domingo, o valor cai para R$ 875.

Mas se a viagem for planejada para daqui a um mês, para o dia 3 de setembro, por exemplo, o preço despenca para R$ 623.

Quer ver a diferença no pacote completo? Um final de semana de última hora, saindo nesta sexta e voltando no domingo, sai por R$ 2.251. A mesma viagem, programada com um mês de antecedência, custa R$ 1.234, uma economia de mais de R$ 1mil reais.

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