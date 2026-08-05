A rede municipal de ensino de Muriaé comemora o alto desempenho de seus alunos na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Os jovens conquistaram medalhas de prata e bronze, além de menções honrosas nacionais.

Os premiados pertencem a duas instituições do município. Kaik Alves de Freitas Costa (prata) e Lázaro Lima Bastos(bronze) são estudantes da Escola Municipal Cléria Ticon Carneiro, enquanto Renan Gomes Sobreira (prata), integra a Escola Municipal Gilberto José Tanus Braz.

Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Educação destacou que o resultado é o reflexo de um esforço coletivo entre a comunidade escolar e a família:

"Essa conquista é o resultado direto do talento e dedicação dos alunos, aliados ao trabalho incansável dos nossos professores, equipes gestoras e apoio das famílias. Investir no conhecimento e valorizar o empenho dos nossos jovens é transformar o futuro de Muriaé.

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