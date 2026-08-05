Quem transita rotineiramente pela Avenida Beira-Rio já percebeu um ritmo diferente nas vias. A Prefeitura de Ubá emitiu, nesta quarta-feira (5), um alerta sobre interdições parciais e desvios no trânsito.

Com o avanço das obras de execução dos muros de gabião, a Prefeitura de Ubá liberou o tráfego de veículos na margem esquerda da Avenida Beira-Rio, no sentido Centro–Bairros.

No entanto, a liberação não é total. O trecho compreendido entre as pontes do Posto D'Lucca e da Bandeira permanece totalmente interditado para trânsito em virtude dos trabalhos de restabelecimento que seguem em andamento no local.

Para garantir a fluidez da circulação e absorver o fluxo de veículos, a margem direita da avenida (sentido Bairros–Centro) continua operando temporariamente em mão dupla no trecho entre a Ponte da Bandeira e a Rádio Líder.

A orientação das autoridades é para que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela região, respeitando os limites de velocidade e a sinalização implantada.

O que é a estrutura erguida na margem?

A barreira que vem sendo montada no leito do rio é um muro de contenção em gabião, uma estrutura formada por grandes "gaiolas" de malha de aço galvanizado preenchidas com pedras brutas empilhadas.

Diferente dos muros tradicionais de concreto maciço, o gabião traz duas grandes vantagens técnicas para áreas ribeirinhas. A água da chuva acumulada na terra consegue escoar livremente entre as pedras. Assim, as gaiolas absorvem pequenas movimentações do terreno sem trincar, prevenindo a erosão do barranco e protegendo a base do asfalto da avenida.

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Obras de contenção