Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um jovem de 26 anos na manhã desta quarta-feira (5), no trecho da MGC-120 que liga os municípios de Coimbra e São Geraldo, na Zona da Mata. O rapaz guiava uma motocicleta.

O acidente ocorreu por volta das 5h48. De acordo com as informações da PM, a colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão com placas do município de Visconde do Rio Branco, que transitava no sentido São Geraldo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar os primeiros socorros. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a vítima sofreu lesões gravíssimas e não resistiu aos ferimentos, falecendo antes de receber os cuidados hospitalares.

Até por volta das 17h desta quarta, a PM não havia informado a identidade do motociclista. A Perícia da Polícia Civil esteve no local para fazer os trabalhos de praxe.

Não foram informados detalhes adicionais sobre o estado de saúde do condutor do caminhão ou interdições na pista durante a remoção dos veículos.

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