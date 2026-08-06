Um homem de 69 anos morreu na tarde desta quarta-feira (5) após sofrer uma parada cardiorrespiratória e cair da própria altura em uma laje, na Travessa Simonini, no Centro de Viçosa.
De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de desmaio. No local, os socorristas constataram que o homem havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e já estava sem vida antes da chegada do atendimento.
O óbito foi confirmado no local.
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