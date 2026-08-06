A Justiça de Minas Gerais manteve a condenação da Google Brasil a pagar R$ 3 mil em danos morais a um morador de Leopoldina, na Zona da Mata, que teve a conta de e-mail invadida. A decisão acende um alerta sobre as falhas nos canais automatizados de suporte das grandes empresas de tecnologia.

O usuário ficou seis dias sem acesso a dados pessoais e bancários. Nesse período, o golpista usou a conta para se passar pela vítima no WhatsApp e pedir Pix a amigos e parentes. A vítima só recuperou o acesso quando o invasor ficou inativo, após tentar em vão usar o sistema de suporte da plataforma.

Falta de suporte

Na Justiça, o consumidor explicou que o mecanismo de recuperação era ineficiente. Segundo ele, ao tentar redefinir a senha, a empresa enviava as notificações de segurança para o próprio e-mail que estava sob controle do criminoso, sem oferecer um canal humano de atendimento emergencial.

A Google alegou ter mecanismos adequados de segurança, como a verificação em duas etapas, e atribuiu a responsabilidade ao próprio usuário.

No entanto, a 11ª Câmara Cível do TJMG entendeu de forma unânime que a invasão representa um risco inerente ao serviço prestado e que a empresa falhou ao não prestar auxílio efetivo para conter a fraude.

Tags:

BR | golpe | Justiça | PIX | tecnologia