Um acidente envolvendo o transporte de material radioativo mobilizou as autoridades e provocou a interdição da BR-116, na altura do km 790, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, na manhã desta quinta-feira (6). Apesar da gravidade potencial da carga, não houve vazamento e ninguém ficou ferido.

FOTO: PRF -

O acidente aconteceu por volta das 8h. Segundo informações apuradas no local, o motorista de uma caminhonete, de 46 anos, seguia do Rio de Janeiro com destino a Muriaé, em Minas, quando perdeu o controle da direção.

O veículo saiu da pista, atingiu uma vala às margens da rodovia e tombou em seguida. Apesar do susto, o condutor não sofreu lesões corporais. Não houve vazamento de carga.

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Por se tratar de um transporte de produto perigoso, uma vez que o material é radioativo, o trânsito precisou ser totalmente bloqueado. O tráfego permaneceu interrompido até a conclusão dos protocolos de segurança para a remoção da carga e a retirada do veículo da pista.

As causas que levaram o motorista a perder o controle do veículo não foram divulgadas.

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