Casais de São João del-Rei e região que desejam regularizar a união civil de forma gratuita têm a oportunidade de realizar o sonho do matrimônio graças ao Casamento Comunitário. As inscrições começaram nesta semana e podem ser feitas até o dia 31 deste mês.

Organizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de São João del-Rei, a iniciativa é voltada a pessoas a partir de 18 anos.

Jovens entre 16 e 18 anos incompletos também podem se inscrever, desde que já tenham filhos ou estejam em estado de gestação. A inclusão no programa está sujeita à análise prévia da documentação e ao preenchimento de todos os requisitos legais previstos.

Como se inscrever

Os interessados devem comparecer presencialmente à sede do CEJUSC de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. O atendimento é realizado no Fórum Carvalho Mourão, localizado na Rua Antônio Manoel de Souza Guerra, nº 125, na Vila Marchetti.

Para tirar dúvidas ou obter detalhes sobre a lista de documentos necessários para o cadastro, os casais podem entrar em contato pelo telefone (32) 3379-8300.

O Casamento Comunitário é uma realização do CEJUSC de São João del-Rei, com o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca e o apoio da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

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