Uma mulher de 24 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta na tarde desta quinta-feira (6), na BR-116, próximo ao Bairro Aeroporto, em Muriaé.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 13h para prestar socorro à vítima. Segundo a equipe, a mulher apresentava sangramento na cabeça e também no ouvido.

Após receber os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada ao Hospital São Paulo para avaliação e tratamento médico.

As circunstâncias do atropelamento não foram informadas.

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