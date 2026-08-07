Barbacena dá início a uma novidade para a saúde pública da cidade a partir desta semana. A Central de Vacinas passa a aplicar a dose contra a Influenza (gripe) para toda a população não pertencente aos grupos prioritários.

A medida reforça as ações da Estratégia de Multivacinação 2026, iniciada no último dia 3 de agosto e com término previsto para 1º de setembro. O objetivo central do mutirão é ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso aos imunizantes oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo a proteção coletiva e prevenindo o surgimento de doenças graves.

Público-Alvo e Atualização de Cadernetas

O foco principal da mobilização são crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Para realizar a avaliação do esquema vacinal e a aplicação das doses em atraso, o jovem deve comparecer a um ponto de vacinação acompanhado por um responsável legal, portando:

Documento de identificação com foto;

Cartão/Caderneta de vacinação.

Apesar da prioridade para a faixa pediátrica e infantojuvenil, a secretaria ressalta que toda a população pode procurar as salas de vacinação ao longo do mês para verificar a situação vacinal e atualizar doses do Calendário Nacional de Vacinação.

Atendimento na Central de Vacinas

Para quem busca a imunização contra a gripe ou a atualização do cartão de vacinas, o atendimento na Central de Vacinas ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h20 às 16h.

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