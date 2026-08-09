Donos de animais de estimação em Muriaé devem ficar atentos ao calendário de atendimento do Castramóvel. Na próxima segunda-feira (10), a unidade móvel dará início ao processo de agendamento para a castração gratuita de cães e gatos.

O atendimento acontece das 13h30 às 15h30, no Mercado Municipal Jorge Féres, localizado na Rua Sinval Florêncio da Silva, no bairro Chácara Brum. O atendimento será feito mediante a distribuição de senhas por ordem de chegada.

Importância da Castração e Saúde Animal

A iniciativa é fundamental tanto para o controle populacional de animais no município quanto para a saúde pública. A castração é a medida mais eficaz para evitar a superpopulação de cães e gatos, reduzindo significativamente o índice de animais abandonados nas ruas.

Além dos benefícios sociais e comunitários, o procedimento traz vantagens diretas à saúde e ao bem-estar dos pets. Ajuda a prevenir tumores, reduz infecções e contribui para a diminuição da agressividade e da tendência de fuga em busca de acasalamento.

Documentação Obrigatória

Para realizar o cadastro do animal no programa, o responsável deverá comparecer ao local munido dos seguintes documentos:

Comprovante de CadÚnico ou comprovante de baixa renda;

Documento oficial de identidade com foto (do titular do cadastro);

Comprovante de residência recente no município de Muriaé;

Dados do animal (raça, idade aproximada, peso, sexo, etc.).

Critérios de Elegibilidade dos Animais

É importante lembrar que nem todos os animais estão aptos a passar pela cirurgia imediatamente. A equipe responsável estabeleceu critérios veterinários específicos para garantir a segurança dos procedimentos. O animal deve estar clinicamente saudável, ter peso máximo de até 20 kg e com redaçaté 6 anos.

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