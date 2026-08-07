Um homem de 34 anos foi morto dentro de casa, no Centro de Bicas, após uma discussão. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (7).

A vítima foi atingida com um objeto cortante na região do pescoço e não resistiu aos ferimentos. Vítima e suspeito mantinham um relacionamento afetivo.

De acordo com informações repassadas pela PM, o suspeito do crime, um jovem de 24 anos, fugiu para Juiz de Fora e foi preso em flagrante pela Polícia Militar por volta das 12h. Ele foi capturado após ter sido visto caminhando com as roupas sujas de sangue.

Durante a abordagem, ele confessou o homicídio e indicou o endereço da vítima aos policiais.

O Samu constatou o óbito. O suspeito foi conduzido à Delegacia e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Tags:

Crime | Homem | Homicídio | Polícia | polícia civil | Polícia Militar | SAMU