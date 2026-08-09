Em alusão ao Agosto Lilás, mês voltado para a conscientização, prevenção e combate à violência contra a mulher,, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) promove a "Campanha Dignidade Menstrual". A campanha abrange mais de nove cidades mineiras, incluindo Viçosa, na Zona da Mata.

A iniciativa busca arrecadar doações de absorventes íntimos e itens de higiene básica para distribuição a mulheres, meninas e demais pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade social.

A campanha reforça que o combate à violência de gênero também passa pela garantia de direitos fundamentais, como o acesso à higiene básica e à saúde integral.

O desafio da pobreza menstrual

A falta de acesso a itens essenciais para a gestão do ciclo menstrual afeta diretamente a dignidade, a educação e a saúde física e mental das populações vulneráveis.

A escassez de recursos financeiros faz com que muitas pessoas utilizem improvisos inadequados, como panos, papéis ou outros materiais, o que aumenta os riscos de infecções.

A pobreza menstrual é uma das principais causas de falta ao trabalho e a escola, afetando jovens que deixam de frequentar as aulas mensalmente por falta de absorventes.

Como participar e onde doar

A população pode participar entregando doações de pacotes de absorventes íntimos diretamente nos pontos de coleta localizados nas portarias das unidades da Defensoria Pública de MG. Confirma os pontos de coleta em Belo Horizonte:

Unidade I: Rua dos Guajajaras, 1707 – Barro Preto

Unidade II: Rua Bernardo Guimarães, 2731 – Santo Agostinho

Unidade III: Rua Araguari, 210 – Barro Preto

Unidade IV: Avenida Bias Fortes, 431 – Lourdes

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Unidades no interior de Minas Gerais

A arrecadação também acontece em diversas comarcas do estado. Confira os endereços

Cidade Endereço Araçuaí Rua Montes Claros, 1095 – Santa Tereza Montes Claros Rua Espírito Santo, 110 – Ibituruna Poços de Caldas Rua Minas Gerais, 390 – Centro Ponte Nova Avenida Abdalla Felício, 68 – Centro Salinas Rua Doutor João Porfírio, 47, 2º andar – Centro São Francisco Avenida Presidente Juscelino, 448 – Centro Teófilo Otoni Avenida Dr. Júlio Rodrigues, 920, 2º andar – Marajoara Unaí Rua Governador Valadares, 275 – Capim Branco Viçosa Rua Gomes Barbosa, 697, 2º andar – Centro

Tags:

Ação | Defensoria | Dignidade | dignidade menstrua | Menstrual