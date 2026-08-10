Uma mulher de 40 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão entre um carro e uma motocicleta, na tarde deste domingo (9), na zona rural de Pedra Bonita, na Zona da Mata. Entre os envolvidos estava um menino de 1 ano, que não apresentou ferimentos.

Segundo o Samu, a mulher de 40 anos, que estava na motocicleta, teve rebaixamento do nível de consciência e evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas diversas tentativas de reanimação, mas ela não resistiu e morreu no local.

Outra mulher, de 33 anos, que também estava na moto, apresentava palidez e extremidades frias. Ela foi encaminhada para atendimento médico.

No carro estavam uma mulher de 23 anos, um homem de 34 anos e o menino de 1 ano. A mulher sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), além de ferimentos na região frontal e no supercílio direito.

O homem teve TCE de moderado a grave, ferimentos com sangramento e hematomas nos membros inferiores, além de inchaço no braço direito, com suspeita de fratura.

Todos os envolvidos receberam os primeiros atendimentos e foram encaminhados à Casa de Caridade de Carangola. A dinâmica do acidente não foi informada.

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