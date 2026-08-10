Poucos dias após o lançamento do "Botão do Pânico (SOS)" no aplicativo Fala Barbacena, a Guarda Municipal fez a primeira prisão em flagrante acionada por meio do dispositivo. Um homem foi capturado por descumprir uma medida protetiva.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a vítima acionou o alerta de emergência pelo celular ao notar que o ex-companheiro estava nas imediações de onde ela se encontrava.

O suspeito teria ido até a casa da mãe da vítima, onde tentou entrar à força e discutiu com ela. Com o aviso geolocalizado emitido pelo aplicativo, uma equipe da Patrulha da Mulher foi rapidamente ao local e efetuou a prisão do homem.

Botão do Pânico

Desenvolvido pela Prefeitura de Barbacena, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, o Botão do Pânico foi criado para encurtar o tempo de resposta em casos de violência doméstica, perseguições e ameaças.

Um detalhe importante da ferramenta é que ela não serve apenas para vítimas com medidas judiciais. Qualquer cidadão que presencie uma situação de violência ou abuso contra a mulher pode utilizar o aplicativo para solicitar socorro imediato para terceiros.

O recurso é totalmente gratuito e já está integrado ao aplicativo Fala Barbacena, fortalecendo a rede de proteção e garantindo uma atuação rápida e coordenada das forças de segurança da cidade.

Tags:

mulher