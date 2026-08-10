Um acidente envolvendo um caminhão deixou três pessoas mortas e um ferido na tarde desta segunda-feira (10), na MGC-482, na altura da cidade de Carangola.

Segundo informações apuradas com a Polícia Militar Rodoviária, um veículo cargueiro seguia no sentido Fervedouro/Carangola quando o condutor perdeu o controle da direção. O caminhão saiu da pista e colidiu contra a guarita do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER).

Com o impacto da batida, os três ocupantes do caminhão não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Um motociclista que estava parado na guarita aguardando familiares percebeu a aproximação do veículo desgovernado e conseguiu escapar.

Apesar do gesto rápido, ele sofreu ferimentos e recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Militar Rodoviária e a Perícia Técnica da Polícia Civil foram acionadas para isolar a área, realizar os trabalhos de praxe e averiguar as causas do acidente. O trânsito na região exige atenção dos motoristas.

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