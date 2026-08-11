Um assalto terminou na morte do comerciante Rodrigo da Silva Vidal, de 49 anos, no Bairro São Cristóvão, em Cataguases. O crime foi registrado nesta segunda-feira (10), na "Mercearia Tem de Tudo", localizada na Rua Antônio Carlos da Silva. Dois suspeitos foram presos.

Segundo o registro da Polícia Militar, os suspeitos, de 28 e 37 anos, chegaram ao estabelecimento vestindo camisas com o emblema da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Inicialmente, a dupla alegou estar em operação policial, mas logo anunciou o assalto.

O proprietário da mercearia, Rodrigo da Silva Vidal, reagiu pegando um revólver que mantinha sobre o balcão. Foi aí que iniciou uma troca de tiros. Durante o confronto, os dois assaltantes e o comerciante foram atingidos. Rodrigo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Mesmo baleados, os criminosos conseguiram fugir.

FOTO: - O comerciante Rodrigo da Silva Vidal morreu na troca de tiros

Perseguição e Fuga Violenta

O criminoso mais novo foi localizado ferido dentro de um carro e acabou preso. Os policiais constataram que o veículo era clonado e possuía queixa de furto em Belo Horizonte. No automóvel, foram apreendidos um revólver, celulares e uma porção de substância análoga à cocaína.

Enquanto isso, o outro, de 37 anos, tentou fugir a pé. Na fuga, ele abordou um entregador, apontou a arma para a cabeça da vítima e puxou o gatilho duas vezes, mas o disparo falhou. O assaltante roubou a motocicleta, sofreu um acidente durante a viagem e acabou capturado pela PM. Com ele, os militares apreenderam outro revólver calibre .38.

FOTO: PMMG -

Os dois criminosos foram levados para atendimento hospitalar e permanecem internados sob escolta policial. Assim que receberem alta, serão encaminhados ao sistema prisional. O caso vai ser investigado.

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