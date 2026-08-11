As celebrações do aniversário de 235 anos de Barbacena ganham um tom especial de exaltação à identidade mineira. Entre os dias 13 e 16 de agosto, a cidade recebe a 4ª Semana da Música, evento realizado em conjunto com o 2º Festival Gastronômico de Barbacena, que neste ano traz o tema "Mineiridades".

Um dos momentos mais aguardados da programação acontece na noite de sexta-feira, 14 de agosto, às 20h30, no Palco Fonte do Jardim Municipal, com a realização do Concerto Tributo ao Clube da Esquina.

Homenagem aos Clássicos da Música Mineira

O espetáculo será comandado pela Orquestra do Conservatório Municipal Heitor Villa-Lobos. O público poderá conferir arranjos e releituras exclusivas de canções marcantes do Clube da Esquina, movimento cultural que revolucionou a MPB a partir da década de 1970 e projetou a sonoridade mineira para o mundo.

A proposta do evento é unir a riqueza da produção artística local à memória histórica de Barbacena, oferecendo uma experiência marcante para moradores e visitantes no coração da cidade.

Gastronomia e Cultura de Graça para a População

Além da atração musical no Palco Fonte, o evento no Jardim Municipal integra uma vasta agenda cultural e gastronômica durante os quatro dias de programação, valorizando a tradição, a culinária e a arte de Minas Gerais.

A entrada para todas as atrações da Semana da Música e do Festival Gastronômico é gratuita e aberta ao público.

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