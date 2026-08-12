Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite de terça-feira (11), sob a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro José Cirilo, em Muriaé.

A abordagem ocorreu em um imóvel localizado na Rua Sebastião Protássio, endereço já conhecido pelas forças de segurança da região por funcionar como ponto de venda de entorpecentes.

Durante a fiscalização no local, as equipes policiais localizaram 101 papelotes de cocaína, 10 tabletes de maconha, oito pedras de crack, além de R$ 287,25 em dinheiro e um aparelho celular.

Diante do flagrante, o jovem recebeu voz de apreensão por ato infracional e foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Muriaé para os procedimentos cabíveis.

FOTO: PMMG - Drogas apreendidas na ação em Muriaé

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